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Maçın Ardından

57 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, önemli bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Buruk, çok mutlu bir gece yaşadıklarını belirtti.

Müsabakadan önce, yapacakları savunmanın önemine dikkati çektiklerini vurgulayan Buruk, "Önemli bir müsabaka oynadık. Bu maçtan ümitliydik. Kasımpaşa, iyi ve değişken bir takım. Kasımpaşa, uzun zamandan sonra Diagne olmadan oynadı. Bunun dezavantajını yaşadılar, biz ise bu avantajı kullandık. Skoru 2-0'a getirsek daha rahat bir galibiyet alabilirdik. Futbolculara ve bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yapacağımız maçı da kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Okan Buruk, yeni transferlerle daha da güçlendiklerini ifade etti.

Fenerbahçe'den transfer edilen Aatif Chahechouhe'nun performansını da değerlendiren Buruk, "Aatif, özellikle topun bizde kalması anlamında iyi şeyler yaptı. Uzun zamandır oynamıyor. Kolay değil. Kadromuza katılması herkese güven verdi. Takıma kaliteli oyuncular katılıyor. 2-3 futbolcu daha transfer ederek kadromuzu güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Kasımpaşa, Spor
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