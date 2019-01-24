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Maçın Ardından

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, mücadeleleri nedeniyle oyuncularını kutladı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında ağırladığı Trabzonspor'a 3-1 yenilerek elenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, mücadeleleri nedeniyle oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, yenilmelerine rağmen çok sayıda taraftarı bir arada gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakada geriye düşmenin kendilerine dezavantaj oluşturduğunu anlatan Bulak, şöyle konuştu:

"İlk maçı da 2-1 kaybetmiştik. Beleck'in golüyle maça tutunduk. 2-1 yapıp uzatabilirdik. Bu duruma sevinmezdim. Kadro derinliğimiz yok. Hafta sonu oynayacağımız maçımızı da etkileyebilirdi. Oyunu 1-0'a taşıyabilseydik, o golleri yemezdik. Maçı kaybetsek de oyuncularımı yaptıkları paslar ve oyuna tutunmalarından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum."

Karaman: "İyi bir mücadele oldu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, turu geçerek Trabzon'a dönecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sakat vermeden mücadeleyi tamamladıklarını belirten Karaman, kadro derinliğinin sıkıntılı olmasından kaynaklı bu duruma sevindiklerini aktardı.

"Her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli." diyen Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Ağır saha şartlarına rağmen iyi bir mücadele oldu. Tur atlayıp şehrimize bu şekilde dönmek bizim açımızdan sevindirici. Balıkesirspor Baltok'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir kadroları var. Takımın başındaki teknik adam da çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz biri. Allah yolunu açık etsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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