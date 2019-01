Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ın teknik direktör Şenol Güneş , istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Oyun kontrolü, oyun üstünlüğü lehimize olmasına rağmen, düşündüğümüz skoru yakalayamadık." dedi.Beklenmedik bir gol yediklerini ve buna hemen karşılık verdiklerini aktaran Güneş, "Gol yiyince olumsuz etkilendik ama tepkimizi hemen verdik. Hücumda özellikle ikinci yarıda araya atılan paslarda ve şutta etkisiz kaldık. İlk yarıda şut olarak etkinliğimiz vardı. Rakibe göre etkinliğimiz skora yansımadı. Oyun kendi kalitemizin altında olsa da kazanabileceğimiz bir maçtı. Arzu olarak oyunculara bir şey söyleyemem. Rakip fizik olarak iyi direndi. Gol de bulunca moralleri arttı. Bizim için kaybedilen 2 puan var." ifadelerini kullandı. Quaresma 'nın takımdaki geleceğiTakımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma ile ilgili konuşan Güneş, şunları söyledi:"Quaresma'nın kalıp kalmaması yönetim ve oyuncu arasında bir durum. Bugün sahada istekliydi. Gayretleri olmasına karşın daha etkin olabilirdi. Lens'in de gayretleri oldu. Her ikisi de pas hataları yaptı. Kırmızı kart pozisyonuna uzaktım ama yanlış bir hareketti. Bir oyuncunun teknik ve ekonomik tarafı vardır. Quaresma elimizdeki bir oyuncu. Sadece sizin ve yönetimin demesiyle olmaz, oyuncunun da istemesi önemli. Pepe 'yi aldık, gitti. Babel gitti. Bunlar olabiliyor. Ben oynatıyorum, yarın ne olur bilmiyorum. Babel'in gitmesini düşünmezdim ama gitti. Bunları tekrar konuşmak doğru değil. Kulübün iç bünyesinde karar verilecek konulardır."İkinci yarıda savunmada kopmalar yaşandığını dile getiren Güneş, "İkinci yarıda rakip kendi sahasında kaldı. Öndeki oyuncular bireysel özelliği ile gol bulmaya çalıştılar. Top tutmasını beklediğimiz Adem Ljajic 'in top kayıpları çok fazla oldu. Hücumdan dönen topları alıp üstünlük kurmamız gerekirken, savunmada kopmalar oldu. Öndeki oyuncular baskı yapma konusunda zayıf kaldı. Top kayıplarımızla geriye koşmak zorunda kalınca, savunma zor durumda kaldı." diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, kadro dışı kalan Gökhan Töre ve Tolgay Arslan'la ilgili yönetim tarafından verilmiş kararlar olduğuna dikkati çekerken, bu sezon takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını aktararak, "Şampiyon olduğumuzda bundan daha kötü oynayıp kazandığımız maçlar da vardı. Bu sene başarısızız. Bizim beklediğimiz oyun ve skor bu değil. Bu tip maçları kaybetmemek gerekiyor." şeklinde konuştu."Mirin'in sakatlanması bizim açımızdan ekstra oldu"Isimat-Mirin'in yaşadığı sakatlık sonrasında savunmada değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Savunmada bizim gibi takımların değişiklik yapması doğru değil. Kasımpaşa maçında da oldu. Bugün Vida yoktu ve Mirin de devam edemedi. Bu sefer forvet ve orta sahaya yardımcı olması için Mustafa'yı düşündüm ama bu sefer de Adem Ljajic ve Dorukhan yalnız kaldı. Ljajic beklediğimiz oyunu oynasaydı, daha farklı olabilirdi. Caner'in kampta idman eksikliği vardı. Sakatlık ve oyunun gidişi, bugün hamlelerimizi etkiledi. İkinci yarıda kısmen etkili olduk ama beklediğimizin altında kaldık. Burak'ın golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibin rahat oynamasını sağladı. Burak'ı daha sonra da oyuna sokarak başlayabilirdik. Mirin'in sakatlanması bizim açımızdan ekstra oldu."Güneş, kendi performansını nasıl bulduğu ile ilgili bir soruya ise, "Kendimle ilgili kanaatimi size söylemek zorunda değilim. Onu siz değerlendirin." yanıtını verdi.Şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olmak istediklerini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Bugün de o niyetle oynadık ama başarılı olamadık. Şampiyonluk büyük takımlar için her zaman geçerli bir hedeftir. Bu yarışta olacağımızı düşünüyoruz. Oyun ve sonuç olarak bunu kovalayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.