Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Oyuna giren arkadaşlarımız katkı verdi. Golleri ve pozisyonları bulmak önemliydi." dedi.



Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa galibiyetinden sonra Akhisarspor karşılaşmasının çok değerli olduğunu bilerek müsabakaya başladıklarını belirtti.



Kendi sahalarında kazanarak önemli bir iş yaptıklarına değinen Buruk, "Maçın başında alt sıralardan kurtulma hedefindeydik. Küme düşme hattının bir üstüne çıktık. Hedeflerimizin başında bu geliyordu. Bunu da bugün başardık." diye konuştu.



İlk yarının kendileri açısından iyi geçmediğini kaydeden Buruk, "Erken bir gol yedik. Dengemizi bozdu. İç sahada daha iyi başlayabilirdik. Kolay hatalar yaptık. Aceleci davrandık. Devre arasında bu hataları konuşarak oyun planımızı değiştirdik." ifadelerini kullandı.



Maçın kırılma anının kırmızı kart pozisyonu olduğunu belirten Buruk, "Rakibin on kişi kalması büyük avantajdı. Oyuna giren arkadaşlarımız katkı verdi. Golleri ve pozisyonları bulmak önemliydi. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Onlar da uzun süre on kişi ile iyi mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftara da teşekkür eden Buruk, şunları kaydetti:



"Seyircimiz inanılmaz destek verdi. Biz çalışıyoruz. Yönetimimiz çalışıyor. Taraftarımız destek veriyor. Türkiye'nin her yerindeki Rizeliler destek veriyor. Bu desteğin aynı şekilde devam etmesini istiyorum. İnşallah bu destek ile iyi işler yapacağız. İki maç kazandık ama elimizde hiçbir şey yok. Her maç final. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final maçı oynayacağız. Çalışarak maç maç yürümek zorundayız."



Akhisarspor cephesi



Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, ikinci yarının başında maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına yardımcı antrenör Recep Umut katıldı.



Maça çok iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini belirten Recep Umut, şunları söyledi:



"İlk 45 dakikada içeriye çok daha farklı bir sonuçla gidebilirdik. Maçın sonundaki skoru biz yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Kart nedeniyle oyuncularımızı mevkisi olmayan yerlerde oynattık. Oyuncularımız sonuna kadar iyi mücadele etti. Eksik kalmak bir takım için büyük dezavantaj. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki maçlarda artık daha farklı ve mücadeleci olmaya çalışacağız."

