Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Dilaver Mutlu, "Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Dilaver Mutlu, "Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz." dedi.



Mutlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmayı hedefledikleri bir maçta pozisyon hatası nedeniyle şanssız bir gol yediklerini söyledi.



Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde sürdürdüklerini aktaran Mutlu, "Kazanmayı hedeflediğimiz maçlardan biriydi. Kazanıp aramızdaki puan farkını açmak istiyorduk. Son birkaç dakikaya kadar da götürdük. Şanssız bir gol yedik, pozisyon hatası nedeniyle. Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz." diye konuştu.



Güller: "Zaman geçtikçe daha iyi olacağız"



Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.



Zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Güller, şunları kaydetti:



"Altay'ın penaltısı konusunda tereddütlerimiz var. Onun dışında pozisyon vermedik. Rakibe oyunu kabul ettirmeyi hedefledik. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti getirecek pozisyonlar da bulduk. 1-1'den sonra net bir pozisyonumuz da var. Yeni bir takımız ve bugün 9 transferimizi oynattık. Takım olmak adına buradan alınacak puan önemliydi. Oyun anlayışımız taraftarlarımızı mutlu etti. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız."



Güller, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, "Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Aşağılarda yalnız kalmak istemiyoruz. Altay'ın puan farkını açmasına engel olduk. Her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puan iyidir. İnşallah haftaya 3 puan elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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