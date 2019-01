Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor 'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, 2-1 yenildikleri Ümraniyespor maçına ilişkin, "Bize inananları sevindiremediğimiz için üzgünüm. Telafi edeceğiz inşallah." dedi.Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya biraz tutuk başladıklarını belirtti.Oyunda ilerleyen süreçte dengeyi kurduklarını ifade eden Demirbakan, "Dengeyi kurduk, üstünlüğü de sağladık. Zannediyorum maçın sonuna kadar birkaç bireysel hata haricinde rakibe pozisyon vermedik. Pozisyonlara girdik. Ben, gol yapamamamızı biraz acelecilik, telaş, belki ona mal ediyorum. Daha çok gol atmamız lazımdı bu maçta." diye konuştu.Demirbakan, maçtaki tartışmalı pozisyonlara dair bir soru üzerine de pozisyonlara hakemin kendisinden daha yakın olduğunu belirterek, "Hakem de insan, hata yapabilir. Biz kendi oyunumuza bakalım. Ben hakem için bir şey söylemem. Herkes iyi niyetlidir. Biz öz eleştiri yapıp hatayı kendimizde arayacağız. Bize inananları sevindiremediğimiz için üzgünüm. Telafi edeceğiz inşallah." diye cevap verdi.Demirbakan, futbolcuların elinden geleni yaptığını belirterek, teşekkür etti.Ümraniyespor cephesiÜmraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de gerek kupa gerekse lig mücadelesini sürdürdüklerini, bu nedenle bu maçın çok önemli olduğunu belirtti.Oyuncuları ile takımın durumunu her zaman konuştuklarını ifade eden Taşyürek, "Kadro derinliğimiz yok ama benim 19-20 aslan gibi özverili gençlerim var. Her takımın yapamayacağı şeyleri yapıyorlar şu anda." dedi.Taşyürek, daha sakin ve akıllıca oynamaları halinde maçı erken koparabileceklerini belirterek, "Fakat alınan üç puan her şeyden değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.Maçtaki tartışmalı pozisyonlara dair bir soru üzerine ise Taşyürek, "Pozisyonları biz de sahadan gördüğümüz kadar değerlendirdik ama izleyenlerden aldığımız bilgiler hakem tamamen bütün kararlarında çok doğru karar vermiş. Tebrik ediyorum. Sağ olsun." diye konuştu.