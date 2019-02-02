Maçın Ardından

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Türkiye'ye ilk geldiğinde en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu fark ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Türkiye'ye ilk geldiğinde en büyük camianın Fenerbahçe olduğunu fark ettiğini söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolgay, galibiyetten ötürü takım arkadaşlarını kutladı.



İyi oyunla, hak ederek 3 puan aldıklarını belirten Tolgay, "Benim açımdan iyi bir maç oldu. 3,5 ay sonra sahalara döndüm. Yavaş yavaş bu takıma, kulübe adapte olmak istiyorum. Ayrıca taraftara çok teşekkür ediyorum. Bugün beni inanılmaz karşıladılar. Üst üste 2 maç galibiyet aldık. Küçük bir seri yakaladık, inşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.



Sarı-lacivertli taraftarların galibiyetleri hak ettiğini vurgulayan Tolgay, şöyle devam etti:



"Benim için çok duygusal bir gündü, eşim ve oğlum buradaydı. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Zor bir dönem geçirdim. Eminim bundan sonra her şey daha güzel olacak. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Eski takım arkadaşlarım, eski futbolcular bana aynı şeyi söyledi ve kendim de şahit oldum. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutamayacağım. Bu dik duruşla bu kadar bekledim. Formayı giydikten sonra her şeyi orada geride bıraktım."



Fenerbahçe formasını giydiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tolgay, "Beni zor günümde destekleyen Beşiktaş taraftarına dün de teşekkür ettim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım." diyerek sözlerini tamamladı.

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