Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

41 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 1-0 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, yorucu bir maç periyodundan geçtiklerini belirterek, "Akıllı oynamalıydık. Gol yemeden oyunu götürüp bulabildiğimiz pozisyonlardan golü atmalıydık. Çünkü Boluspor lige çok iyi başlamış, bir kırılma yaşamış, hoca değişikliğinin ardından haftalar sonra galibiyet almıştı. Rakibimizin kadrosu yetenekli oyunculardan kurulu." diye konuştu.

Zirvedeki takımların zor maçlara çıktığını belirten Taşyürek, "Bu maçtaki galibiyet üç puandan daha değerli. Baktığınız zaman Hatayspor- Denizlispor, Eskişehirspor- Gençlerbirliği, Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep maçları var. Herkes birbiriyle oynuyor. Burada kazanacağımız puanın anlamını biliyorduk. Çok iyi bir oyun olmasa da kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, gelecek haftalarda galibiyetler alarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.

Kaynak, rakiplerinin formda ve moral motivasyonu yüksek bir takım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ümraniyespor, üç puan önümüzde ve play-off potasının içinde. İlk yarıda rüzgardan dolayı istediğimiz şekilde oynayamadık. Hücum hattında istediklerimizi yapamadık. Açıkçası kısır bir maç oldu. Pozisyon vermeden oynadık. Ancak istediklerimizi yapamadık."

Forvet hattında daha etkili ve iletişim halinde olmaları gerektiğini anlatan Orhan Kaynak, "Takımda kaliteli oyuncular var. Bu oyuncuların bize bir şeyler vermesi gerek. Önümüzdeki haftalarda galibiyetler almak istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Her oyuncuya ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:37 Kaynak: AA

Spor
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