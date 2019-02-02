Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum." dedi.



Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakem Ali Şansalan ve ekibine iyi yönetimi için teşekkür etti.



Gazişehir Gaziantep'in zor bir rakip olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:



"Kazansalar puanları 35 olacaktı. Eskişehirspor bugün Gençlerbirliği'ni yendi. Gördüğünüz üzere bu ligde daha neler olur neler. Oyuncularıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz, takımımız iyi yolda. Kolay değil, gerçekten zor bir maçtı. Transfer döneminde 11 arkadaşımız gitti, 11 arkadaş da takıma katıldı. Bütün yeni arkadaşları bir araya getirip oynatmak için zaman da lazımdı. Biz iyi bir takım olma yolundayız, futbolcularıma yürekten teşekkür ediyorum. İş bitmedi daha, zorlu maçlarımız var önümüzde. İnşallah bundan sonra maçları kazanmaya devam edersek, bütünlük içerisinde Adana Demirspor'u önemli bir takım haline getiririz."



Gazişehir Gaziantep cephesi



Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıktıklarını belirtti.



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yedikleri golle maça 1-0 mağlup başladıklarını aktaran Altıparmak, şunları kaydetti:



"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için bir final karşılaşması niteliğindeydi. Maça kötü de başlamamıştık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Maçın kırılma anlarında oyunu yakalayamadık. İkinci yarıda da hamleler yaptık, doğru oynama adına ama kornerden 3. golü yedik. Çift santrfora döndük oyunu kurtarma adına, elimizdeki kanat ve forvetleri de sahaya sürdük. Çabuk oyuncuları olan takıma karşı risk aldık. Zaten son dakikalarda çok net pozisyonlara girdi rakibimiz. İkinci yarı skoru tekrar geri çevirme adına hamlelerimiz oldu ama kaybettiğimiz için üzgünüz."

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