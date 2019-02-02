Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak üst üste 3. kez yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Var olan kredimizi tüketiyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak üst üste 3. kez yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, "Var olan kredimizi tüketiyoruz. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna mutlaka bir çare bulacağız." dedi.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Denizli, ikinci yarının başından bu yana ligde kötü sonuçlar aldıklarını belirtti.



Hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu fakat son maçlarda yaşadıkları mağlubiyetlerle puan tablosunda geriye düştüklerini aktaran deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Bizim adımıza 90 dakikada olumlu olarak niteleyebileceğimiz çok az şey var. Sezonun ikinci yarısında zaman zaman kendi performansımızın altında kaldık. En kısa sürede geri dönüş yapacağız. Var olan kredimizi tüketiyoruz. Birkaç haftadır cepten yedik. Buna mutlaka bir çare bulacağız. Belki de oyun şeklini değiştireceğiz. Tekrar eski formumuzu yakalamak mecburiyetindeyiz. Takımın alışkanlık haline getirdiği bir oyun tarzı vardı. Ön tarafta oynayan 2 arkadaşımız takımdan ayrıldı. Bunun da sıkıntısını çekiyoruz."



Ersel Uzğur: "Çok pozisyon bulduk"



Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, maç boyunca iyi mücadele ederek ve çok sayıda pozisyon bularak galip geldiklerini kaydetti.



Yükselen form grafiklerini devam ettirmek istediklerini aktaran Uzğur, "Kasımpaşa'nın gücünü biliyorduk. Futbolcular, 90 dakika boyunca iyi mücadele ettiler. Az pozisyon verdik. Çok pozisyon bulduk ve bunları değerlendirerek 3 puanı aldık. Bu galibiyet, bundan sonrası adına taraftarlarımızı ümitlendirdi. İyi gidişimizi bundan sonraki maçlarda da sürdüreceğiz." diye görüş belirtti.

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