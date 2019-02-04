Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

32 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde alınan her puanın kıymetli olduğunu ve karşılaşmadan 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, ligde alınan her puanın kıymetli olduğunu ve karşılaşmadan 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmada cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Portekizli golcü Paxiao'nun yokluğunu hissettiklerini belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Karafırtınalar, "1-0 geriye düştükten sonra inanılmaz bir mücadeleyle 1 puanı en azından kurtardılar. 1 puana seviniyoruz ama 2 puanı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu ligde alınan her puan çok değerli. Cezası sebebiyle forma giyemeyen Paixao'yu aradık. İlk penaltıyı gole çevirebilseydik farklı olabilirdi. Önce beraberlik için sonrasında da galibiyet için tüm riskleri aldık. Bu yüzden de geride pozisyonlar verdik. Takımla henüz ilk haftamız. O yüzden taraftarlarımız bu sonucu mazur görsün. Eksikliklerimizi giderip Adanaspor maçından puanla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Orhan Çıkırıkçı ise basın toplantısında karşılaşmada takımının iyi bir oyun sergilediğini ve güzel pozisyonlara girdiğini söyledi.

Karşılaşmanın hakemini eleştiren Çıkırıkçı, "Penaltımız verilseydi daha farklı bir skorla bitirebilirdik. Olmadı berabere kaldık, buna rağmen son dakikadaki pozisyonumuzu da değerlendiremedik. İzmir'den 1 puanla ayrılıyoruz. Bize göre ve hakeme göre çok farklı kararlar olabiliyor. Burada çelişkili bir durum var. İnşallah VAR'ı bu lige getirirler de ortadaki bu belirsizlikler giderilir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Sait Karafırtınalar, Altay, İstanbulspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor Maçında Oyundan Alınan Caner Erkin, Sinirlerine Hakim Olamadı Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki

Ünlü Spiker Emre Gönlüşen, Kanser Olduğunu Açıkladı Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:02:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]