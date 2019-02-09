Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eskişehirspor'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, sahipsiz kaldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Eskişehirspor'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, sahipsiz kaldıklarını söyledi.



Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, transfer tahtası açılacağı umuduyla geldiklerini, kendilerinden daha kötü durumda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor ile Eskişehirspor'un transfer tahtasını açtığını belirtti.



Türkiye liglerinde transfer tahtasını açmayan tek takım kendilerinin olduğunu savunan Öcal, "Bundan iki sene önce 'Kardemir Karabükspor bu duruma düşecek' deselerdi, inanın herkes gülerdi. Sahada gördüklerim beni bugün çok üzdü. Sevindiğim şeylerde var. Fuat Çapa hocanın bir spor adamı gibi davranması bizi çok mutlu etti. Kaptanımızın maalesef tendonu koptu. Bizim kırılgan bir yapımız var, ekip olarak da alternatiflerimiz çok zayıf. İki oyuncumuz eksik olduğunda takım düzenimiz kayboluyor. Sahipsiz kaldık ne diyebilirim ki? Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Bu kadar yükü 18-19 yaşındaki çocukları yükledik." diye konuştu.



Tetiş Yapı Elazığspor ile Eskişehirspor'un el birliğiyle transfer yasağını kaldırdığını aktaran Öcal, şunları kaydetti:



"Burada kulüp başkanı Mehmet Yüksel dışında kimse yok. Ne Valisi, ne Kaymakamı, ne fabrikası hiç kimse sahip çıkmıyor. Biz çocuklara söz verdik, onların yanında olacağız. Takımda iki kişi mili takıma gidecek. Türk futboluna bu çocukları kazandırmış olmak bizim tek tesellimiz."



Fuat Çapa: "İnşallah biz örnek oluruz"



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da Kardemir Karabükspor'u mücadelesinden dolayı tebrik etti.



Bir ay önce aynı sıkıntıları kendilerinin yaşadığını, bu nedenle Kardemir Karabükspor'u herkesten çok en iyi kendilerinin anlayacağını vurgulayan Çapa, "Türk futboluna 5-6 futbolcu kazandırdık. Uzun vadede 13-14 oyuncu kazandırdık. Kardemir Karabükspor'da da bunu çok net şekilde görüyoruz. Bundan sonra onlar için her şey güzel olur, sezonu güzel şekilde bitirirler." değerlendirmesinde bulundu.



Kardemir Karabükspor'da Yusuf Akbulut'un sakatlanarak oyundan çıkmasıyla kendisinin de İbrahim Halil Öner'i saha kenarına almasının hatırlatılması üzerine Çapa, şunları söyledi:



"Biz futbolun, sporun neler olduğunu unutmaya başladık. Futbolun spor olduğunu unutup, diğer her şeyi düşünmeye başladık. Aslında bu sosyal bir aktivite. O kadar çok insanı taraflı tarafsız stada çekebiliyorsunuz. Onlar sizleri izlemeye geliyorlar. Bizim yaptığımız olması gereken. İnşallah biz örnek oluruz. Bundan sonra da bu tür hadiseler olur. Bugün skor daha değişik olsa bizim için ne değişecekti? Hiçbir şey değişmeyecekti. Ama karşımızda oynayan arkadaşlarımızın onuru ve gururu var. Onları incitmememiz lazım, onları küçültmememiz, onları yüceltmemiz lazım."

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