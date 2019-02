Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Abdullah Avcı , şampiyonluk yarışında bu tarz puan kayıplarının olabileceğini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alt sıralarda olmasına rağmen ligin en dirençli takımlarından biri olduğunun altını çizerek, "Kazanman gereken bir maçtı ama rakibin de yaptığı mücadeleye saygı göstermek gerek. Kaybetmedik, kazanabilirdik, şampiyonluk yarışında bazen bunlar, inişler çıkışlar olacaktır. Avantajlarımız var, cebimiz dolu. Şu an itibarıyla kaybettiğimiz bir şey yok, dünyanın da sonu değil. Bir maç berabere bitti. Zihinsel ve fiziksel olarak bir sonraki maça hazırlanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı."Erzurumspor, kaybettiğinde bile oyundan kopmayan bir takım. Ligin ciddi ekiplerinden." diyen Avcı, şöyle konuştu:"Futbolun içinde talihsizlikler oluyor, maça bir dakika kala Epureanu'nun sakatlığı vardı son anda oynamasına karar verdik, onun arkasından Clichy'nin sakatlanması oyundaki tüm dengelerimizi bozdu. Doğru pozisyon almamak gibi durumları ilk yarı da para parça yaşadık, rakip bu arada oyuna ortak oldu. İkinci yarıda belki pozisyon vermiyorduk, yakaladığımız iki pozisyon da vardı. Bunları atabilseydik çevirebilirdik. Yarı sahada faul yapmayın demiştik, gereksiz bir faul ve yediğimiz bir gol.Sonrasında zihinsel yıpranmalar, kaygı ve oyunu kaybedebilirdik. Rakip bizden daha fazla koştu, rakipten daha fazla faul yaptık. Bu anlamda bakıldığında oyunun 1-1 bölümünden sonra kısa süreli zihinsel dağılmalar oyunu kaybetmemize sebep olabilirdi. O daha çok yıpratırdı. Şampiyonluk yarışı devam edecek, haftalık sonuçlara göre bunlar değişebiliyor. Algılar ona göre olabiliyor. 21 hafta nasıl geldiysek, aynı şekilde devam edeceğiz."Deneyimli teknik adam, sakatlanarak oyundan çıkan Clichy'nin durumu hakkında ise "Doktorlarla konuşacağız, MR'ı çekilecek. Başlarken Epureanu'nun sakatlığı, arkasından Clichy'nin sakatlığı oldu. Bazen oyunun içinde bunlar olabiliyor. Clichy'nin yarın sabah MR'ı çekilecek. Şu an ayağının üstüne basamıyor. İç yan bağında problemden bahsediliyor, MR'dan sonra durumu belli olacak." diye konuştu.Abdullah Avcı, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine ise "2011-2013 yıllarında çok ifade ettim, sayı, kural, rakam değil önemli olan. Yerli yabancı rekabetini sağlayacak ortamı oluşturmaktır. İsterse serbest olsun, bunu sağladıktan sonra. Başkalarının düşüncelerine de saygımız var." şeklinde görüş belirtti.