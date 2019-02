Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş 'a 2-0 yenilen Bursaspor 'un teknik direktörü Samet Aybaba , "Benim takımım bireysel oyuna döndüğü zaman oyuncu kalitemiz ligin altında kalıyor." dedi. Vodafone Park 'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aybaba, maça kötü başlamadıklarını ve oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirtti.Mücadelenin 20. dakikasından sonra bireysel bir oyuna döndüklerini vurgulayan Aybaba, "Biz, birlikte oynamayı başarabilen bir takımız. Kısıtlı özelliklerimiz var. Her yerde baskı yapacağız, kazandığımız topları basit oynayacağız. Bugün öne geçemedik. Basit goller yedik, özellikle de ikinci gol. İkinci yarı son 20 dakika iyi oynamaya başladık, 3-4 pozisyon bulduk. Birini atabilsek belki oyun bize dönerdi. Benim takımım bireysel oyuna döndüğü zaman oyuncu kalitemiz ligin altında kalıyor." diye konuştu.Bursaspor'un en büyük şansının futbol şehri olduğunu dile getiren Aybaba, şöyle devam etti:"Bu futbol şehrinin dinamikleri harekete geçerse gücü ortada. Oyuncularımızın performansını artırıp sürekli hale getirmemiz lazım. Önümüzde zor maçlarımız var. Bir an önce önümüzdeki 5 maçtan 3'ünü kazanmamız gerekiyor. Kötü giden bir şey zamanla strese döner. Oyuncularımızın bunu kaldıracak gücü de yok."Ellerinde kısıtlı bir kadro bulunduğunun altını çizen Aybaba, "Bazı şeyleri yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Beşiktaş'ın sağ kenarı işliyor. Oraya önlem olsun diye Iasmin Latovlevici 'yi düşündük ama bunu başaramadık. 2-0 geriye düşünce hızlı bir oyuncuyla oradan bir şeyler yapalım diye düşündük ama elimizdeki imkanlar çok geniş değil. Elimizdeki her oyuncu kıymetli, hepsinden yararlanmak istiyoruz. Kısıtlı kadroyu doğru kullanmamız lazım. Tüm oyuncularımızın performansını yukarıda tutmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Samet Aybaba, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:"Bu işi rakamlarla çözemeyiz. Futbolun genel problemlerini ve sorunlarını çözemedikten sonra bunlar çözülmez. Ekonomi de sahadaki görüntü de battı. 25 senedir 'Altyapılarımızı geliştirelim, kendi evlatlarımıza değer verelim.' dedik. Bence kurtuluş altyapıda. Yabancı sayısını serbest bırakalım, birlikte karar verelim."