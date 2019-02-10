Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Oyuncu arkadaşlarımda bugün istek vardı ama gol atmakta, topu kaleden içeriye sokmakta da sıkıntımız vardı.

Maçın Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Oyuncu arkadaşlarımda bugün istek vardı ama gol atmakta, topu kaleden içeriye sokmakta da sıkıntımız vardı." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka 3 puan almaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını dile getirerek, "Bugün kötü gidişata 'Dur' deme zamanıydı. Seri yapıp bir üst lige çıkacak potansiyelimiz var. Oyuncu arkadaşlarımda bugün istek vardı ama gol atmakta, topu kaleden içeriye sokmakta da sıkıntımız vardı." diye konuştu.

Futbolcularının karşılaşmada yeterince pozisyon ürettiğini belirten Kaynak, "Daha çok istemek gerekiyor. Bunu da en kısa zamanda çözeceğimize inanıyorum. Hem oyunu geliştirerek hem de skor olarak devam etmek için daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Afjet Afyonspor cephesi

Afjet Afyonspor'un sportif direktörü İbrahim Çelik, Bolu'ya puan almak için geldiklerini söyledi.

Bolu deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini aktaran Çelik, "Tabii ki Boluspor da kendi evinde ve seyircisinin önünde hedefleri olan kaliteli bir takım. Bulunduğumuz ortamdan çıkmak için iyi mücadele ederek puan ya da puanlar almak istiyorduk. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonlar var. Bu anları daha akıllıca değerlendirebilseydik galip de gelebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, futbolcularını 1-0'dan sonra verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Hak ettikleri puanı aldıklarını düşünüyorum. Bundan daha iyisi olacak. Her maç, her puan çok değerli ve önemli. Çok zor bir lig aslında bu lig. En alttaki, en üsttekini yenebiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Şu an itibarıyla şampiyonun ve düşecek takımların belli olmadığı bir ortam. Şampiyon olan da düşecek takımlar da son haftaya kadar belli olmayacaktır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Trabzonspor ile Karşı Karşıya Gelecek! İlk 11'ler Belli Oldu Konyasporlu Adis Jahovic, Gol Attıktan Sonra Malatyaspor Kalecisi Farnolle'nin Elini Isırdı

Domagoj Vida'nın Eşi Ivana Vida'nın Sosyal Medya Paylaşımı, Hırvat Basınında Tepkiyle Karşılandı Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]