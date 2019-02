Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'u 3-1 yenen Galatasaray 'ın teknik direktörü Fatih Terim , çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un oyun planını iyi analiz ettiklerini belirterek, "Rakip defansın önündeki boşluğu sadece Diagne değil Ndiaye ve Belhanda ile birlikte değerlendirmek istedik. Oyun planımız içerisinde ikisinin de Diagne'ye yaklaşması vardı. Bunu da bugün büyük oranda uyguladılar. İkisinin de gol pozisyonları var, hazırladılar, kaçırdılar, attı. Bundan sonra ikisini de bu görevde göreceğiz." ifadelerini kullandı."Galatasaray'ın hiçbir zaman bulunan kupalardan ya da şampiyonluk iddiasından vazgeçtiğini kimse söyleyemez." diyen Terim, "Burası Galatasaray Kulübü, her zaman mevcut bütün kupaları kazanmak için sahaya çıkar. Dün de iddiamız vardı, bugün de 13 maç var, yine iddiamız var. Zaten başka takımlar da bizi ilgilendirmiyor. Ben de Galatasaray ile ilgili konuşuyorum." şeklinde konuştu.Fatih Terim, maçtaki hakem yönetimiyle ilgili gelen bir soruya ise şu cevabı verdi:"Hakemler de insandır, hata yapabilirler, öyle bakmak lazım olaya. Ben 10 maç ceza yerken, 'Bari Schalke 'ye de bir başarılar faksı gönderseler.' derken 3 maç yedim, diğerinden 7 maç. Hakemler de insandır, onlar da hata yapabilirler. Bugün bizim oyunumuzun, oynadığımız futbolun, girdiğimiz pozisyonların hakkını vermek lazım. Yoksa haksızlık olur bize. Takımıma da haksızlık olur. İlk yarı 14 şut atmışız, bunun 7'si isabetli. Üç puanı hedeflemek, istemek başka bir şey, 3 puanı almak da çok önemli. Bugün 3 puanı aldılar. Takımımı tebrik ediyorum. Trabzonspor her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Oyuncularım, attıklarından daha fazla pozisyona girdi."Deneyimli teknik adam, Mbaye Diagne'nin ilk maçında penaltıyı kullanmasıyla ilgili olarak ise "Diagne oynarsa o atar penaltıları, atmazsa bir başkası atar. Diagne varsa attırırız." değerlendirmesinde bulundu.Yeni transferlerle güçlendiklerinin altını çizen Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:"Evimizde oynadığımız Lokomotiv Moskova maçından sonra bir ricada bulunmuştum, 'Ocak ve temmuz aylarında bazı değişiklikler olacak, bize zaman verin.' diye. Burada ilk adımı attık. Ocak ayında, içime sinen ve sahadaki performanslarını görünce kendimi daha iyi hissedeceğim birkaç oyuncumuz bize katıldı. Üç kulvarda sezon başından beri çarpışıyoruz. Bir maçta 30 küsur maç ceza yedik, ben de yedim cezayı. Sakatlıklar ve Emre'nin neredeyse 4 ayı bulan sakatlığı... Bunları düşündüğümüzde 3 kulvarda hala varız ve devam ediyoruz, kolay bir şey değil.Buradan da önemli süreçte elini taşın altına sokan Sayın Başkanımıza ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Şükrü ve Uğur'a, scout ekibine, özellikle de Abdurrahim Albayrak 'a ayrı bir parantez açıp teşekkür etmek istiyorum. Bugün düşüncelerimizin bir kısmını, Fatih Terim'in takımı gibi düşünebiliriz. Özellikle ilk 20 dakika ortaya koyduğumuz tempo, müthiş bir tempoydu. 76'ya karşı 24 oynanan bir bölümdü. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar rotasyon yapabileceğimiz bir kadromuz var. Gençlerimiz de var. Her geçen gün üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor."Takımdan ayrılan Maicon 'a da gösterdiği profesyonellik için teşekkür eden Terim, yeni transferler Marcao ve Luyindama'nın performansını şu sözlerle değerlendirdi:"Burada Serdar'a teşekkür etmiştik, şimdi Maicon da teşekkürü hak ediyor. 'Oyna.' dedik oynadı, 'Oynama.' dedik oynamadı. 'Bu arkadaşlarla çalışıyoruz.' dedik, gitti. Tam bir profesyoneldi. Böyle profesyonel oyuncular hep olsun. Marcao ile Luyindama'yı seçme sebebimiz, uzun zamandır ikisini de seyrettiriyoruz. Biri sağ, diğeri sol ayaklı. İkisi de topu oyuna sokabiliyor ve atletik yapıları çok yüksek seviyede. Özellikle Luyindama'nın. İkisinden çok memnunum. Hata yapacaklar ama en aza indirdik diye düşünüyorum. Pozisyon vermemizi şöyle düşünün, bir takım düşünün her an hücum etmeyi düşünüyor. Bu kadar hücum ederseniz bazı pozisyonlar da vereceksiniz."Terim, Galatasaray'ın sahaya 11 yabancı oyuncuyla çıkmasının bazı çevrelerce eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:"Yerli-yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa bir ajandasına bakmak gerek. Daha önce bu konudaki düşüncelerimi ifade etmiştim, değişiklik olmadı. 11 yabancı ile çıkıyor diyenler, kupa maçında sahaya çıkan hatta akademimizden çıkan oyuncular için de aynı oranda bahsediyorsa samimidir. Bu konuyu dile getirdiği kadar bizim şans verdiğimiz 11-12 genç Türk oyuncu için de aynı oranda bahsediyorsa takdir etmek lazım. Eğer bu taraftan fazla bahsetmiyorsa samimi değildir. Biz İstiklal Marşı'nı kenarda çok güzel söylüyoruz, hayatımız boyunca da ay-yıldıza hizmet ettik. İstiklal Marşı'nı da en güzel bir söyleriz. Söylemek de yetmez yürekte hissetmek gerekir.""Bu kadar kontra atak yememeliydik." diyen Terim, "Öne doğru oynayan Ndiaye ve Belhanda'ydı ama dönüşlerde sıkıntı yaşadık. Daha defansa gelmeden önce bu önlemleri almalıyız. Özellikle Avrupa sahnesinde, bugün Trabzon da cezalandırdı, Avrupa sahnesinde de cezalandırırlar. Yediğimiz golü hatırlarsak Donk geri geri kaçtı, iki stoper geri geri kaçtı, anlatılır gibi değil. Bu hataları daha aza indirirsek sıkıntımız çok azalır. Oyunu rakip sahada oynamak isteyen bir Galatasaray var. Bizi tehdit edecek tek unsur hücumdayken kaptıracağımız toplardır. Her atağı nasıl olursa olsun sonuçlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.Terim, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere babasının vefatı nedeniyle tüm başsağlığı dileyenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:"Bundan sonra yakınını kaybetmiş kimselere kaç yaşında diye sormayacağım. Gidenin yaşı kaç olursa olsun, kalanın acısının ne kadar büyük ve tarifsiz olduğunu anladım. Derin bir üzüntü duyduk, acı içindeyiz. Benim ve ailemin bu acısını hafifletmek için varlığı, sesi ve kalemiyle yanımızda olan, duasını esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine, iş, spor ve sanat camiasından dostlarımıza, medya çalışanlarına, eski ve yeni yol arkadaşlarımıza, sporseverlere, tüm kulüplerimize, Milan ve Fiorentina 'ya ve özellikle Galatasaray camiasına, Sayın Başkan ve yönetim kurulumuza, beni 1 dakika bile yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak'a, tüm Galatasaray taraftarları ve camiasına, son olarak vefasını benden esirgemeyen tüm Adanalılara Terim ailesi olarak çok teşekkür ederiz."