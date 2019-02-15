Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

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Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, İstanbul'a bazı futbolcularını getirmediklerini belirterek, "Takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Buraya getirdiğimiz oyuncular takıma iyi katkı verdi. Altyapıdan gelen 6 oyuncuyla maçı kazandığımız için mutluyum. Getirilmeyen oyuncular riskti ama biz bu riski aldık. Bundan dolayı da memnunum." diye konuştu.

Bruno Lage, büyük bir takıma karşı oynadıklarını dile getirerek, "Maçın sıcak bir atmosferde oynanacağının bilincindeydik. Maçın başında baskı yapacaklarını biliyorduk. Oyuncularım iyi mücadele ettiler, hiçbir topu bırakmadılar. Galatasaray'ın çok yetenekli futbolcuları var. Belki son vuruşları iyi kullanamadılar." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, avantaj elde etmelerine rağmen tur için konuşmanın erken olduğunu anlatarak, "Henüz kazanılmış bir şey yok. İkinci bir maç var. Onun sonucunu görmeden bir şey söylemek doğru olmaz." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:01 Kaynak: AA

Avrupa, Benfica, Galatasaray, Spor
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