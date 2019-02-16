Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kritik bir virajı galibiyetle geçtiklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, kritik bir virajı galibiyetle geçtiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Maçın başını çok iyi oynadıklarını belirten Buruk, rakip kaleye gidip erken de bir gol bulduklarını anlattı.

Bu golden sonra rakibin baskı uygulayacağını bilerek hareket ettiklerini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"İlk yarının sonuna doğru Bursaspor zaman zaman baskı yaptı. Özellikle kanattan ve duran toplardan gelmeye çalıştılar. Bu baskıyı doğru hamlelerle savuşturduk. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ve gol ile rahatladık. Bursaspor'u oynadıkları oyundan dolayı kutluyorum. En iyisini yapmaya çalıştılar. Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bizim için kritik bir virajdı. Aynı konsantrasyon ve istekle ligde devam edeceğiz. Yeni katılan transferlerin de performansından mutluyuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:48 Kaynak: AA

Okan Buruk, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Spor
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