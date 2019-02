Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Gazişehir Gaziantep 'i 1-0 yenen Altınordu 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu , "Kazanmak önemliydi, kazanmanın verdiği moralle de önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyunla puan ortalamamızı yükselteceğimizi düşünüyorum." dedi.Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında topa sahip olmaya çalıştıklarını, üretken bir oyun ortaya koymamalarına rağmen 1-0 öne geçerek avantaj yakaladıklarını belirtti.İlk yarıda rakiplerinin de pozisyonlarının olmadığını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:"Oyun anlamında ilk yarı topa sahip olarak hücum oynadık, ikinci yarıda daha çok savunmada kaldık. Kazanmak önemliydi, kazanmanın verdiği moralle de önümüzdeki haftalarda daha iyi bir oyunla puan ortalamamızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Gazişehir Gaziantep'e başarılar dilerim. Biz de bundan sonraki süreçte zorluk derecesi yüksek maçlar oynayacağız ama her takımı yenecek güçteyiz. Bunu da her maçta gösteriyoruz. Kendi felsefemizi ve oyunumuzu yansıttığımızda da çok güçlü bir takım haline geliyoruz."Altıparmak: "Rakibe pozisyon vermedik"Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak , yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.Pozisyon vermedikleri bir maçı kaybettiklerini kaydeden Altıparmak, şöyle konuştu:"İkinci yarı oynadığımız futbolu maçın genelinde oynamış olsaydık, burada çok rahat bir şekilde galip gelirdik. Maça kötü başladık. Oyunun başlarında istediğimiz futbolu oynayamadık. Top bizde çok fazla kalmadı. Rakibin ne yapacağını çok iyi biliyorduk, bütün önlemlerimizi almıştık. Zaten söylediğim gibi rakibe hiç pozisyon vermedik. Ceza sahası dışından bir şut attılar ve gol oldu, onu da bütün maç savunarak korudular. Biz ikinci yarı galibiyet için her şeyi yaptık ama o golü bir türlü bulamadık. Belki beraberliği yakalamış olsaydık maçı kazanırdık."Altıparmak, taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:"Bu taraftar 7 hafta önce de 'imparator' diye bağırıyordu bizim için. Futbolun içinde olan şeyler. Biz onları üzdüğümüz için zaten çok üzgünüz. Bütün taraftarlarımız bizi müthiş destekledi, hepsine teşekkür ederiz. Onlara galibiyet hediye etmek isterdik."Hedeflerinde bir sapma olduğunu kaydeden Altıparmak, "Bu şampiyonluğu yakalayacağız." diye konuştu.