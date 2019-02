Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor 'u 3-0 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkaran Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü , "Bu oyuncular çok önemli gurur duyulacak işler yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler." dedi.Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç futbolculardan kurulu bir takımla karşı karşıya geldiklerini söyledi.Ligin önemli ekiplerinden Gençlerbirliği 'ni geçen hafta deplasmanda "takdir toplayan" bir oyunla 2-0 yendiklerini belirten Özköylü, "Bu maçı oynarken biraz sanki beyinlerde 'nasıl olsa kazanırız, bir şekilde atarız' düşüncesi hakimdi. Tabii öyle olmuyor. Sahada o ciddiyeti, motivasyonu, konsantrasyonu ortaya koymazsanız, işler istediğiniz gibi gitmiyor. Gençlerden kurulu bir takım da olsa rakibe saygıyı duymak zorundasınız. Haftalardır bu ehemmiyeti fazlasıyla veriyoruz ve sonuç alıyoruz. Bugün belki biraz o rehavet vardı." ifadelerini kullandı.Özköylü, özellikle ilk yarı beklentilerin uzağında kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:"Çok daha fazla gol atacak şanslar yakalamamız gerekiyordu. Ama bir türlü oyunun içerisine takım olarak giremedik. İçerideki konuşmalarımızdan, uyarılarımızdan sonra ikinci yarı bazı şeyler daha da farklılaştı. Oyuncular biraz daha o tepkiyi verdiler. Neticesinde 3-0'lık bir galibiyet aldık. Her maçta alınan galibiyet, her üç puan önemlidir. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. O açıdan mutluyuz. İyi bir takımız. Bu oyuncular çok önemli gurur duyulacak işler yapıyorlar, yapmaya da devam edecekler. Onlara teşekkür ediyorum."Haftaya lider Denizlispor 'a konuk olacaklarının hatırlatılması üzerine Özköylü, "Birinci ile ikincinin maçı olacak. Bu ligin şu anda en önemli maçı olacak. (Liderlik) Bizim adımıza da belki o şansı yakalama fırsatımız olacak. Biz yeter ki takım olarak o konsantrasyonu, motivasyonu, mücadeleyi sahada ortaya koyalım. Her takımı her sahada yenebilecek potansiyelimiz var ama kendimiz gibi oynadığımız zaman." değerlendirmesinde bulundu.Kardemir Karabükspor cephesiKardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal ise transfer yasağını kaldıramadıklarını hatırlatarak, "Başkanımız dışında kimse sahip çıkmadı. Onun için gençlerle devam ediyoruz. Onlarla olmaktan gayet mutluyuz. Gitmek çok kolay bir çözüm ama onurlu bir şekilde mücadele eden futbolcuların yanında olmak, olmazsa olmazımız." dedi.Maçın hakemini eleştiren Öcal, "İlk devre iyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız da vardı. Duran toptan gol yedik. Golden önce Osmanlıspor'un santrforu topu eliyle düzeltti. Düzelttiği top iki sarı kartımıza bir de golümüze mal oldu. Görmedi arkadaşlar, canları sağ olsun. İlk yarı söylenenlere göre iki penaltı var. Onu da görmediler. Bu çocukların üstlerine yüklenmiş misyonun ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Ancak saha içinde yöneten kardeşlerimiz herhalde bunun farkında değiller." diye konuştu.Öcal, takımın başında yer aldığı 10 maçta hakem hatalarından dolayı 9 puan kaybettiklerini iddia ederek, şunları kaydetti:"Bu takım düşmüş olabilir. Bu da gerçektir. Ama adalet dağıtmak için sahaya çıkan kardeşlerimiz, lütfen adaletlerini dağıtsınlar. Hakemler yüzünden düştük demeyelim. Bu seneki misyonumuz, genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmak. Ben ve ekibim şartlar ne olursa olsun sezon sonuna kadar bu çocukları bırakmayacağız."