Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor 'un teknik direktörü Hikmet Karaman , futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, alt sıralardaki takımların kazanmasıyla birlikte bu maçın öneminin bir kat daha arttığını belirterek, "Diğer takımların almış olduğu sonuçlar bir anda küme düşme barajını 40'lara hatta daha yukarılara taşıyabilir. Her iki takım açısından stresi ve stratejisi farklı karşılaşmaydı. Hafta içinde yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunu aldık. Özellikle ilk golün hazırlanışı ve neticelendirilmesi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.İkinci yarı rakip takımın her türlü riski alarak gelmeye başladığını ve buna karşılık oyuna müdahale ederek sistem değişikliğine gittiklerini belirten Karaman, şunları kaydetti:"Futbolcu çok iyi oynarken de oyuncu değiştirmeniz gerekebiliyor. Biz de Kravets'i değiştirdik. Oyuncular zaman zaman bunu kabullenmiyor. Duran toptan golü yedik. Aslında oyuncularımızın itirazı orada gole değil ama golden önceki korner kararınaydı. Hakemler zor bir maçı başarılı yönetti. Takımımız iyi bir oyun çıkardı onları tebrik ediyorum. Bundan sonra Konyaspor maçına odaklanacağız. Onlar da 10 kişi ile Fenerbahçe maçında müthiş mücadele gösterdiler. Saygı duyulacak bir takım. Zor bir maça gideceğiz."-Kemal Özdeş: "Gole sevinirken kalemizde mağlubiyet golünü gördük"Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son dakikalardaki golle yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.Maçtan önce her iki takımın da puanlarının eşit olduğunu, yenen takımın üst sıralara tırmanabileceği bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Özdeş, "Kazanan takım 7'nci sıradaki takımla arasındaki puan farkını 3'e düşürecek ve bir adım daha yukarıya yaklaşacaktı. Bugün bunu rakibimiz elde etti. İlk golü yiyene kadarki periyotta istediğimiz oyun gerçekleşti. Kayserispor en etkili olduğu bir yerden bize karşı golü buldu. İlk yarının son bölümlerinde daha doğru oynamaya başladık. Birkaç pozisyon bulduk ama 1-0 geride içeriye girdik." diye konuştu.Özdeş, ikinci yarı için de şu değerlendirmeyi yaptı:"Lumor'un bir sakatlığı vardı, oyunun şekli değişeceği için ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptık. İkinci yarıda yine Kayseri takımı topu bize verdi ama ilk yarıdan farklı olarak biz daha geniş alanda hücum etmek zorunda kaldık ve topu da iyi kullanamadık. Son hamle olarak iki forvete döndük ve 75'inci dakikadan sonra baskı kurmaya başladık. Serbest atışlar, kornerlerle pozisyon bulmaya çalıştık. Bu kornerlerden birinde de kendi kalelerine attıkları golle eşitliği yakaladık. Tam rakibimizi şoke edecekken, bunun için belli bir süre varken golü kalemizde görmek üzücü oldu. Aslında ne olursa olsun oyunun içinde kalmak lazım. Gole sevinirken kalemizde mağlubiyet golünü gördük. Önümüzdeki hafta tekrar çıkış yakalayacağız, diye düşünüyorum. Sahamızda daha iyi performans sergiliyoruz. Bulunduğumuz sıraya ve puanımıza bakmaksızın bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve kazanarak tekrar bir çıkış yapmanın peşinde olacağız."