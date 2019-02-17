Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

51 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, taratarların istifa çağrısına ilişkin, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi.

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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, taratarların istifa çağrısına ilişkin, "Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz, ben bu takımı 3 puan ile sondan ikinci sıradayken aldım." dedi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyun olarak takımının rakibine karşı geri kalmadığını belirtti.

Maçın son dakikalarında yedikleri golün ardından taraftarlardan yükselen istifa çağrısıyla ilgili sorulara Demirbakan şu yanıtı verdi:

"Beni bu takımın başına Bayram Akgül getirdi. O gönderirse, giderim. Ne istifasından bahsediyorsunuz, ben bu takımı 3 puan ile sondan ikinci sıradayken aldım. Karabükspor hariç tüm bu takımlar üzerimizdeydi. Yavaş olun. Mütevazıyız ama o kadar da değil. Ben sıralamaya bakıyorum. Sondan ikinciydik, buralara kadar geldik. Bugün futbolcularımızın emeğinin karşılığını veren harbi taraftarlarımıza da teşekkür ederim."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise ilk yarı frikik atarken dönen topta gol yediklerini, ikinci yarıda iyi bir baskı kurduklarını ifade etti.

Adanaspor'un da topun direkten döndüğü bir pozisyonu olduğunu anımsatan Çıkırıkçı, "Belki 2-0 olsa oyun farklı olurdu. Biz bulduğumuz pozisyonları değerlendirmekte biraz cüretkar davranıyoruz. Sonuç itibarıyla buradan 1 puanla dönmek bizim için iyi. Ne de olsa deplasmandayız. Adanaspor gibi bir takımdan puan almak bizim için iyidir." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Spor
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