Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

21 dakika önce

SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, yaptıkları basit hatalar nedeniyle Avrupa kupalarına veda ettiklerini söyledi.

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SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Rusya'nın Zenit takımına 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, yaptıkları basit hatalar nedeniyle Avrupa kupalarına veda ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, kendilerinden iyi olmayan bir takıma yenildikleri için üzgün olduklarını getirdi.

"Kontrolümüzde olan ve kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu." diyen Ersun Yanal, şunları kaydetti:

"Maçın başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Bir süre bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz. Şimdi önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve artık ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü gol sonunda elenmiş olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Avrupa, Ersun Yanal, Spor
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