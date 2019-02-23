Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Daha fazla çalışıp, bunu telafi edip düzelteceğiz.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Daha fazla çalışıp, bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok." dedi.



Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısına kazanmak için çıktıklarını ifade ederek, "Bu maçı kazanmayı çok arzuluyorduk. Oyuncu arkadaşların da isteği bu yöndeydi." diye konuştu.



Maçtan önce, önde basan, rakibi oynatmayan bir Boluspor olmak için hazırlandıklarını anlatan Kaynak, "Tabii dönem dönem bunları yaptık. Daha fazla isteyip, daha fazla mücadele etmemiz lazım. Bu sıkıntılı günleri geçirecek olan bu oyuncu arkadaşlarımız, bizleriz. Daha fazla çalışıp, bunu telafi edip düzelteceğiz. Başka şansımız yok." şeklinde konuştu.



Boluspor'un iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Kaynak, bir an önce ayağa kalkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



Adanaspor cephesi



Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, "Boluspor'un çıkış aradığı bir maçtı. İlk 7-8 haftaya baktığımızda, Boluspor'u değerlendirdiğimizde 'ligin en favori takımı, ilk 2'den çıkacak bir takım' diyorduk. Fakat ondan sonra yaşadığı şanssızlıklar veya skordaki başarısızlık, onları çıkış maçına getirmeye çalışıyor artık. Bu maç onlar için çıkış maçı olacaktı. Onlar da bu açıdan bakıyordu. Ama bizim de kaybettiğimiz puanlardan sonra aşağıdaki duruma baktığımızda bizim de ayakta kalma maçımızdı." değerlendirmesinde bulundu.



Boluspor'un maça hızlı başlayacağını bilerek hazırlık yaptıklarını ifade eden Arın, şunları kaydetti:



"İlk 20 dakika karşılık vererek oynadık. Ama ondan sonra hem oyunda dengeyi sağladık hem de istediğimiz pozisyonlar oluşmaya başladı. Net pozisyonlar bulmaya başladık. İkinci yarıda da bunu sürdürdük. Daha önce atmamız gereken golü son dakikada attık. Maçı 1-0 kazandık. Bundan sonra Boluspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularımı da ayrıca kutluyorum."

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