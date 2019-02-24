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Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, genç oyuncularının mücadelesini övdü.

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, genç oyuncularının mücadelesini övdü.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini iyi analiz ettiklerini, maça da kazanmak için çıktıklarını söyledi.

İyi oynadıklarını belirten Öcal, "Maça iyi başladık, baskı da kurduk ama ummadığımız anda gol yedik. Gardımız düşmedi, oyuna devam ettik. Tempolu oynadık, iyi pas yaptık. Spor Toto 1. Lig seviyesini bu maçta oyuncularım yakaladı diye düşünüyorum. Oyun anlamında da iyiydik. Bireysel hatadan gol oldu. İkinci yarıya da iyi başladık ama duran toptan gol yedik. Olur bunlar. Bu çocuklar gerçekten kapasitelerinin çok üstünde oynuyor. Bugün de iyi oynadılar, iyi baskı kurduk. Goller de atabilirdik. Birçok pozisyonumuz vardı." ifadelerini kullandı.

Yollarına devam edeceklerini vurgulayan Öcal, "Genç futbolcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çocuklar bu takımı layık olduğu yere çıkarırlar." diye konuştu.

Altın: "Üç puanı aldığımız için çok mutluyuz"

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, oyuncularının istek ve arzusunun galibiyeti getirdiğini belirtti.

Altın, 6 haftadır kazanamadıklarını aktararak, "Kısa süreçte buraya kadar geldik. İnanıyorum ki bundan sonra layık olduğumuz yere geleceğiz. Rakiplerimizin kayıpları da bizleri moral ve motivasyon olarak yükseltti. Sahada 9 kişi kalmanın psikolojisiyle, galibiyeti korumak adına geri çekildik. Burada ihtiyacımız olan üç puanı aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:33 Kaynak: AA

Spor
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