Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın Ardından, System.String[]
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm." dedi.

Müsabakada aleyhlerine Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla verilen penaltı kararını eleştiren Karaman, "Birçok konuda sağduyu ile yaklaşıp, kendimize ve camiamıza yakışan bir duruş göstermeye gayret ediyoruz. Sadece kendi camiamızın mensupları değil, spora adil bir gözle bakıp, adil bir gözle yargılamanın da peşindeyiz. Bütün çabamız bunun için. Camiamızın beklentileri var. Bazen beklentilere cevap veremeyebilirsiniz, istediğiniz gibi oynayamayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz ama bu şekilde olması adil değil." diye konuştu.

Ünal Karaman, penaltı kararını defalarca izlediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Pozisyonu içeride yeniden izledim. Saha kenarında da izlemiştim. Profesyonel arkadaşlarla beraber izledik. Bir şey görmeye çalıştım. İkili mücadeleye mi verdi, ele mi verdi? Bir yere koyamıyorum. Ceza sahası içindeki her dokunuşa ve mücadeleye penaltı verilecekse savunma oyuncusu olmadan oynayayım. Beni ve camiamı tatmin edecek bir açıklama bekliyorum. Hiçbir açıklamanın beni o pozisyonun penaltı olduğuna inandıracağını düşünmüyorum. Bir camianın kaderi, bir maçın seyriyle alakalı bir hata olarak görüyorum. Bu sadece Trabzonspor'un mensubu olarak verilen bir beyanat değil, spor camiasının bir ferdi olarak yaptığım açıklamadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Ersun Yanal, Ünal Karaman, Karaman, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor-Trabzonspor Maçında Sakatlandı

Trabzonspor'u Saf Dışı Bırakan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Finalde! Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]