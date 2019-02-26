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Maçın Ardından

36 dakika önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor gibi büyük bir camiayı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor gibi büyük bir camiayı eledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor'u 0-0'ın rövanşında sahasında 3-1 yenerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'un teknik direktörü Taşyürek, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, maça çok kötü başladıklarını kaydetti.

Oyunda dengeyi yakaladıkları anda gol yediklerini belirten Taşyürek, tur atladıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Taşyürek, "Müsabakanın ilk 15 dakikasına çok kötü başladık. Tam oyun formatımızı ele aldığımızda gol yedik. Rakibimiz bizden çok üstün, çok kaliteli. Maçın kırılma anı Yusuf Yazıcı'nın sakatlanıp çıktığı andı. Biraz rahatladık, istediklerimizi yapabildik. Söylenecek çok bir şey yok. Böyle büyük bir camia karşısında, futbolu tutkuyla yaşayan Trabzonspor karşısında kazanmak önemliydi. Mutluyuz. Öyle ya da böyle galip geldiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun "Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor- Kasımpaşa eşleşmesinden hangi takımın gelmesini istersiniz?" sorusuna Taşyürek, "Tercih hakkımız yok. Biz zaten rüya görürken 'Toz pembe olsun ya da açık pembe olsun' diyemeyiz. Bizim yaşadığımız olay, hayal ötesi bir şey. Bundan sonraki tur için bir seçeneği mantıklı bulmuyorum." cevabını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:48 Kaynak: AA

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