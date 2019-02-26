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Maçın Ardından

32 dakika önce

Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elenmelerinin kendileri açısından acı olduğunu söyledi.

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Trabzonsporlu futbolcu Jose Sosa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a 3-1 yenilerek elenmelerinin kendileri açısından acı olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arjantinli futbolcu, "Bizim için acı ve kötü bir maç oldu. Böyle olmasını hiç istemezdik ve bu şekilde olacağını hiç düşünmemiştik. Düşüncemiz, maçı kontrol altına alıp, erken bir gol bulduktan sonra iyi bir oyunla galibiyet alabilmekti. İstediğimizi yapabilecek fırsatlar da bulduk ama maalesef bizim için acı bir tecrübe oldu. Başımızı kaldırıp işimizi yapmaya devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Taraftarlarının beklediği mutluluğu onlara veremediklerini aktaran Sosa, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için hüzün ve acı dolu bir gece oldu ama bazen böyle şeylerden çok daha büyük dersler çıkarırsınız ve geleceğe yönelik çok daha rahat adımlar atabilirsiniz. Biz de böyle düşünmek zorundayız. Buraya gelip bizi destekleyen insanlar için de üzülüyorum. Onlar da son ana kadar bizi destekleyip, ellerinden gelen mücadeleyi tribünde verdiler ama onlara bekledikleri ve bizim de istediğimiz mutluluğu veremedik. Bazen acılar size büyük şeyler öğretebilir. Bizim de artık yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben de geri döndüm ve takım arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:50 Kaynak: AA

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