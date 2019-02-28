Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

4 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu Ercan Kahyaoğlu, son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Akhisarspor'da teknik sorumlu Ercan Kahyaoğlu, son 4 takım arasına kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Kahyaoğlu, rövanşa skor avantajıyla çıktıklarını aktararak, "Bu maça avantajlı çıkmamıza rağmen sadece savunma yapmayı düşünmüyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Golü bulduk, bir ara bocalar gibi olduk ama galip gelerek tur atladık. Mutluyuz ve memnunuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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