Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Maçın Ardından, System.String[]
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında 4-2 mağlup oldukları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili söylenecek çok fazla bir şeyin olmadığını belirterek, "Böyle bir sonuç beklemiyordum. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivasspor karşılaşmasından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maalesef olmadı. Artık bu maçı geride bırakacağız. Milli maç öncesindeki son iki karşılaşmaya çok iyi hazırlanıp en az dört puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise karşılaşmadan üç puan aldıkları için son derece mutlu olduklarını kaydederek, maç öncesi planlarının da kazanmak üzerine olduğunu aktardı.

Kaplan, "Dört gollü bir skor beklemiyordum ama üç puan almayı bekliyordum." ifadesini kullandı.

Antalyaspor'un geçen hafta kazandığını, maç öncesi rakiplerinin etkili oyuncularını durdurmaları durumunda karşılaşmayı kazanacaklarını oyuncularına anlattığını ifade eden Kaplan, "Her iki takım oyuncularını kutluyorum. İyi bir maç oldu. İzleyenler keyif aldı. Belki son dönemde oynanan dört dörtlük müsabakalardan biri oldu. Dört golle de kazandığımız için mutluyuz. Kazanan ve iyiye giden bir Ankaragücü var. Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:54 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Bülent Korkmaz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulüpler Birliği'nden Galatasaray Açıklaması: İletişim Aksaklığı Meydana Geldi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adem Ljajic'in Bonservisinin Alınacağını Açıkladı

Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Mircea Lucescu: Şu Anda Her Şey Olabilir Neymar, Başakşehir Forması Giyen Robinho'yu İdol Olarak Gördüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 00:58:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]