Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, iyi mücadele etmelerine rağmen futbol şansı yanlarında olmadığı için kaybettiklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Bursaspor'a 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik sorumlusu Ersel Uzğur, iyi mücadele etmelerine rağmen futbol şansı yanlarında olmadığı için kaybettiklerini söyledi.

Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadele olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Bursaspor'un bulduğu golden itibaren maç temposunun düştüğünü aktaran Uzğur, şöyle konuştu:

"Temponun düşmesinin sebebi, Bursaspor'un maçı bu şekilde bitirme arzusuydu. Son dakikalarda attığımız golden sonra maçı puan alarak bitirmemiz gerekiyordu. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol, Bursaspor adına futbol şansı, bizim adımıza ise futbol şanssızlığı. Sivasspor, aleyhine penaltı çalınan birinci takım. Bu yüzden oyuncular rakibe dokunmaya korkuyor. Takımımız gerçekten bugün iyi mücadele etti. Bu iyi mücadeleyi devam ettirip, bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Sivasspor, Futbol, Bursaspor, Spor
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