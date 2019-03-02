Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Alınan mağlubiyet bizim adımıza üzücü ama hedefimizden, yolumuzdan hiçbir şekilde sapma olmayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Alınan mağlubiyet bizim adımıza üzücü ama hedefimizden, yolumuzdan hiçbir şekilde sapma olmayacak." dedi.



Özköylü, Gazişehir Gaziantep'e 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 12 hafta sonra kaybettiklerini hatırlattı.



Oyuncularının 12 haftalık süreçte inanılmaz bir performans ortaya koyduğunu ve liderliğe kadar yükseldiklerini belirten Özköylü, "Alınan mağlubiyet bizim adımıza üzücü ama hedefimizden, yolumuzdan hiçbir şekilde sapma olmayacak. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Maç boyunca inanılmaz bir mücadele ortaya koydular. Maçı çevirmek için büyük bir çaba sarf ettiler. Sahada o gayreti gördük." diye konuştu.



Özköylü, hücumda yeteri kadar üretken olamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Rakibimizin öne geçtikten sonra tamamen savunma yapıp, hızlı hücumlara dönmesinden dolayı istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bulduklarımızı da maalesef değerlendiremedik. Zaten kolay bir maç değildi. Gazişehir Gaziantep önemli bir takım. Bu ligin en fazla yatırım yapmış takımlarından biri. Onları da tebrik ediyorum. Yarışımız devam edecek. Önümüzdeki süreçte bugün aldığımız mağlubiyetin telafisini yapmaya çalışacağız."



Oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Özköylü, "Bugüne gelene kadar oyuncularımızın ortaya koyduğu performans, inanılmaz bir mücadele, müthiş sonuçlar… Gerçekten mucizevi bir şey başarıydı. O yüzden oyuncu arkadaşlarımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bir mağlubiyet bizi hiçbir şekilde hedefimizden geri koymayacak. Yolumuza devam edeceğiz. Ligin sonunda ilk 2'de mi oluruz, play-off etabında mı bilemem ama hedefi sonuna kadar kovalayacak bir Osmanlıspor olacak." şeklinde görüş belirtti.



Özköylü, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın "Osmanlıspor'u kendi silahıyla vurduk." tespitiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:



"Biz hiçbir zaman kalemizin önünde bekleyip, kontratak yapan bir takım olmadık. Ben antrenörlük hayatımda hiç böyle bir takım çalıştırmadım. Yeri geldiğinde iyi savunma, yeri geldiğinde de iyi hücum yaptık. Sürekli savunma yaparak, kontratak oynayarak 12 maç kazanamazsınız. Bu çok doğru bir tespit değil. Golü onlar yeseydi nasıl olacaktı? Hocaya bir de onu sormak lazım. Golü buldukları için kendi kalelerini savunmayı birinci planda düşündüler. Biz de gerekli üretkenliği sağlayamadığımız için maçı kaybettik."



Altıparmak: "Sadece bir maç kazandık"



Osmanlıspor'un serisine son veren Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Sadece bir maç kazandık. Bunu büyütmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Başkente galibiyet düşüncesiyle geldiklerini dile getiren Altıparmak, "Öncelikle bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu ligin en kaliteli kadrosu bizde. Osmanlıspor galibiyeti bizim için hedefimize doğru yürümek adına güzel bir adım oldu." ifadelerini kullandı.



Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu galibiyeti, bizi seven herkese armağan ediyoruz. Takıma olan inancımızı hiç kaybetmedik. Osmanlıspor'u kendi silahıyla vurduk. Onlar genelde bekleyip, hızlı adamlarla hücum ediyorlardı. Biz bugün aynısını onlara yaptık. Bunu oynayabilecek çok iyi kadromuz vardı. Maçın başından sonuna kadar pozisyonlara giren taraf bizdik. Hemen hemen hiç pozisyon vermedik. Sow bugün üç gol atabilirdi."

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