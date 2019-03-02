Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, rakip takımın az girdiği pozisyonları iyi değerlendirdiğini söyledi.

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Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'a 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, rakip takımın az girdiği pozisyonları iyi değerlendirdiğini söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya hem takım hem de taraftar olarak iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Taraftarları önünde 3 puan almak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade eden Çapa, "Oyuna çok iyi başladık. Daha çabuk ve uzun toplarla pozisyon aradık. İkinci yarıya da iyi başlamıştık. Rakibe oranla daha çok net pozisyonumuz var. Son tercihleri doğru yapamadık. Son vuruşlarda çok fazla becerikli değildik. Pozisyona girmemiz çok iyi ancak değerlendirebilmeliyiz. Rakip takım bizden daha agresifti. Bizden daha fazla baskılıydı. İleride biz baskı kuramadık. Rakip bizden daha az pozisyona girdi ama daha iyi değerlendirdi." diye konuştu.

Özat: "İyi takım olmaya çalışıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Eskişehirspor önündeki mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik etti.

Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiklerini aktaran Özat, şöyle konuştu:

"Böyle bir atmosferde Eskişehirspor'u yenebilmek değerlidir. Eskişehirspor taraftarına, takımlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim taraftarımıza da bu kadar yolu kat edip, destekledikleri için teşekkür ediyorum. İyi takım olmaya çalışıyoruz. Bu maç bitti. Yarından itibaren Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Taraftarımız Osmanlıspor maçında boş koltuk bırakmamalı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:54 Kaynak: AA

Spor
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