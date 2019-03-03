Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, play-off'a kalmak adına çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, play-off'a kalmak adına çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, yoğun maç tempolarının devam ettiğini belirterek, "Maç öncesinde söylediğim gibi bu tip maçlar çok zor. Rakibin puanına ve ligdeki durumuna bakarak ön yargı oluşmasını engellemek için 2-3 gündür yoğun mesai harcıyoruz. Neden yoğun çalıştığımız bugün ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



Ahmet Taşyürek, golü bulana kadar çok zorlandıklarını aktararak, "Rakibimizi kutluyorum. Durumları ne olursa olsun sahaya çıkıp mücadele ediyorlar ve ayrı bir misyon üstlendiler. Onlar her geçen maç daha tecrübeli bir takım oluyor. Sezon başındaki gibi değiller. Sadece 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bizim hedefimiz var. Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım daha attık." değerlendirmesinde bulundu.



Taner Öcal: "Aslında fena oynamadık"



Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Taner Öcal, karşılaşmadaki kırılma anlarının önüne geçemedikleri için mağlup olduklarını belirtti.



Ümraniyespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Öcal, "Durumumuz belli, genç bir takımla mücadele ediyoruz. Aslında fena oynamadık. Kırılma anları var ve bunun önüne geçemedik. Verilen mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.



Öcal, futbolcularının ağır bir misyon üstlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Oyuncularım mental anlamda çok yoruluyorlar. Çok şey istediğimizi düşünüyorum. Hem şehir hem de bizler, futbolcuları biraz daha rahat bırakırsak öz güvenli bir şekilde oynarlar diye düşünüyorum."

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