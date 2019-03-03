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Maçın Ardından

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, konuk takım lehine verilen penaltı kararıyla ilgili hakem yönetimini eleştirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, konuk takım lehine verilen penaltı kararıyla ilgili hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, kendilerine karşı büyük adaletsizlik yapıldığını savunarak, "Bugün olmayan bir penaltı verildi. Ben kararı kamuoyuna bırakıyorum. Video Yardımcı Hakem'e (VAR) gidilmiyor. Hiçbir şekilde VAR'ın başındaki hakemler uyarmıyor mu? Bu yapılan haksızlıktır. Şimdi burada konuşacağız, 'Niye konuştun?' diye ceza kesecekler. O zaman susalım, koyun gibi konuşmayalım. Bütün bu futbolcuların ve şehrin emeği bir kişi tarafından çalınsın. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

VAR'ın olması gerektiğini her zaman söylediklerini aktaran Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesinde hatalar olabileceğini söyledik. Hakemlerde hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti yaratıyor. Gerçekten bugüne kadar hep sustuk. 'Hakemler hakkında konuşmayalım.' dedik. Bugün yapılan hata o kadar bariz ki. Yorumcular ve kamuoyu konuşacak. Bunun penaltı olmadığını bütün Türkiye biliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Spor
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