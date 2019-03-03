Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 75-70 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 75-70 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavuz, çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Üçüncü periyotta 13 sayı geriden geldik. Son çeyrekte rakibimiz istediğimiz beşle oynadı. Biz de bundan yararlanarak rahat oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçı kaybetseydik, üst tarafla aramız açılacaktı. Bu galibiyetle son sıradan kurtulduk. Henüz hiçbir şey bitmedi. Daha kazanmamız gerek çok maç var." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:13 Kaynak: AA

Hakan Yavuz, Afyon, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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