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Maçın Ardından

21 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldukları ve 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fatih Terim, "Açıkçası skoru 2 puan kaybı olarak görüyorum ama ben oyundan da mücadeleden de memnun değilim. Mehmet (Özdilek) hoca ve talebelerini tebrik ediyorum." dedi.

Maçı galip tamamlayabileceklerini dile getiren sarı-kırmızılı teknik adam, "Kazanabilirdik de ama hiç kaleye gelmemişken, hiçbir tehlike yokken böyle saçma sapan gol yerseniz, geriye düştükten sonra her şey değişiyor. Golü belki zamanında bulduk ama ondan sonrasını getiremedik. Maçı 2-1 kazanmış ve 3 puanı almış olsaydık da oyundan memnun değilim. Erzurumspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

Terim, maçın saatiyle ilgili bir takım söylemlerin ortaya atıldığını belirterek, "Saatle ilgili bizim adımıza hiçbir münakaşa yaşanmadı. Olayı başka yerlere çekmenin manası yok çünkü böyle bir tecrübemiz var. Burada bizim kaygımız, 22 oyuncu içindi. Federasyonun her verdiği saat doğru mu ki buna itiraz etmişiz. Onu anlamadım. Yoksa biz Erzurum'da yıllarca oynadık." ifadelerini kullandı.

Sahanın bazı alanlarında sıkıntılar olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu:

"Sahanın ortasındaki kısım fena değildi ama kale önleri çok kötüydü. Kulüp olarak maçın gündüz oynanmasının daha mantıklı olduğunu düşündük. Bu münakaşayı yapanlar veya altını ısıtanlar, bizim 72 saat sonra, Avrupa'dan dönüp oynadığımız maçların saatlerinin hesaplamasını yapmıyorlar. Bu yüzden Erzurum ve Erzurumspor ile işimiz yok. Tam tersi biz her sahada oynarız. Kaybedersek de tebrik eder evimize döneriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Fatih Terim, Spor
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