Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini belirtti.



Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Karaman, devre arasına 2-0 galip girmelerine rağmen ikinci yarıda bu üstünlüğü koruyamadıklarını belirterek, "İkinci yarıda beklentilerimizin altında kaldık. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelemeye çalıştık ama maçın bitiş düdüğüne yakın saçma sapan pozisyonda bir gol yedik." ifadelerini kullandı.



Kasımpaşa karşısında orta sahada istedikleri pas trafiğini oluşturamadıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:



"Maç genelindeki pas trafiği beklediğimin altında kaldı. Mücadelede önde olduğumuz sırada daha fazla topa sahip olmamız ve sakin kalıp oyunu o şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bu konuda üzgünüz. Daha iyi oyunla tamamlayabileceğimiz bir maçta, verdiğimiz mücadeleyi bize yakıştıramadım. Bu şekilde olmasından dolayı son derece üzgünüm. Yorgunluğun bize bu derecede etki edeceğini düşünmedim."



Ünal Karaman, karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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