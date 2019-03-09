Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, haftalar sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup eden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, haftalar sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 12 hafta sonunda galip geldiklerine işaret etti.



Boluspor maçında aldıkları 3 puanla ligde yeni bir başlangıç yapacaklarını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Kazanamasaydık çok acı tablolarla karşı karşıya kalabilirdik. Haftalar sonra kazandık, çok iyi ve mutlu olduk. İnşallah devamını getireceğiz. Önümüzdeki haftaki maçı da kazanarak daha rahat araya gitmek gerekiyor. Belki gücümüz ve kadromuz kazanmaya müsait ama çok stratejik bir maç kazandık. O bakımdan oyunun çok değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum."



Kılıç, oyuncuları da kutlayarak, "12 hafta sonra galip geldik. Bu bir başlangıç olacak." ifadesini kullandı.



Boluspor cephesi



Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise kazanma adına oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.



Giresun'a play-off içerisinde olmak için kazanma adına geldiklerini dile getiren Kaynak, "Gergin bir maç olacağını, maçı 11 kişi bitirmemiz gerektiğini hep oyuncularıma hep söyledim. Sakin olup ayakta kalmamız gerektiğini... Maçın başında bir kırmızı kartla 10 kişi kaldık. 2-0 olduktan sonra biz de futbol oynamaya başladık. Rakip kaleyi tehdit eder olduk. Gol de bulduk. 10 kişi 90 dakika mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Kazanma adına oyuncularımız elinden gelen her şeyi yaptı. Kazanabilirdik de..." değerlendirmesinde bulundu.

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