Maçın Ardından

Medipol Başakşehir 'in deneyimli futbolcusu Arda Turan , önlerindeki maçları geçerek şampiyonluğa doğru ilerlemek istediklerini söyledi.Arda, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra basın mensuplarına şampiyonluk yarışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karşımızda Türkiye 'nin en büyük camiası Galatasaray var; taraftarı, enerjisi, coşkusu çok büyük. Biz o yüzden haddimizi bilerek gün gün, oyun planlarımıza bağlı kalarak, sahaya odaklanarak en iyisini yapmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe maçını da değerlendiren Arda, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini aktararak şöyle konuştu:"Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesi. Bugün de kendi ismine yakışır şekilde top oynadılar. Açıkçası biz hep doğru oynadık, onlar da doğru oynadı, biraz futbol şansı bizim yanımızdaydı. Hep bir oyun planına bağlı kaldık. Maçın ilk yarısında büyük bölümünü forse ettik. Bu da rakibe top geçmeden önce daha az yorulmamızı sağladı. Eğer Fenerbahçe ilk yarıda da ikinci yarıdaki gibi oynasaydı daha çabuk yorulurduk. Maçı önde götürüyorduk, çok basit bir hata yaptık o yüzden planlar tekrar değişti. İkinci golü de bulunca büyük bir avantaja sahip olduk. Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun diyorum, bu durumdan mutlaka kurtulacaklardır. Koskoca Fenerbahçe, futbolcu arkadaşlarıma ve taraftarlarına geçmiş olsun diliyorum."Arda, "Maç fazlasıyla Galatasaray ile aranızdaki puan farkı 11'e yükseldi. Bu bir rehavete sebep olabilir mi?" sorusuna ise, "Bunun bilinci ile yaşıyoruz. Karşınızdaki Galatasaray, çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra her şey bir anda sıkışabilir. O yüzden biz gün gün düşünüyoruz, şimdi hayalimiz Kayserispor maçı. Kayserispor maçına konsantrasyon sağlayacağız, inşallah üstesinden geliriz. Gün gün gideceğiz." yanıtını verdi. Atletico Madrid 'deki gibi oynuyorum"Kendi performansından da memnun olduğunun altını çizen Arda Turan, "Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. İstatistikten golden çok, şampiyonluk ve kupa kazanmak istiyorum. Orada da işler böyleydi, az gol ve az asist vardı. Bu her geçen gün daha iyiye doğru gidecektir. Çünkü çok önemli bir savunma oynuyoruz, tamamıyla herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı bir hücum sistemimiz var. Bu hücum sistemine bağlı kalmak zor, bazen insan topa gitmek istiyor ama buna uymak zorundayız. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmaktır. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazımdır, takım kazanırsa herkes kazanır." şeklinde konuştu.Arda, "Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmayı başaran 6. takım Başakşehir olabilir mi?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:"Tabii ki büyük bir hayalimiz. Bursaspor 'un o seyirci ile 1 defa şampiyon olması bence az. Geçen gün geldiklerinde onu düşünmüştüm. Bizim de seyircimiz yavaş yavaş iyiye gidiyor. Eğer biz 9 maçı yok sayar birden şampiyonluğa kilitlenirsek hata yaparız. Bizim için Kayserispor maçı önemli, bu hataya düşmeyeceğiz. Karşımızda çok önemli camialar var ve en küçük bir hatayı değerlendireceklerdir. Biz sahaya konsantrasyon sağlamalıyız."Kudriashov: "Umarım şampiyonluğa ulaşacağız"Medipol Başakşehir'in Rus futbolcusu Fedor Kudriashov da zor bir maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.Kudriashov, "Fenerbahçe'nin alt sıralarda olması önemli değildi. Türkiye'nin en köklü takımlarından birine karşı oynadık. Çok iyi bir mücadele oldu." dedi.Rus futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, "En yakın rakibimizle 11 puan fark var ve bu nedenle çok mutluyuz. Ama son haftaya kadar disiplinimizi bozmadan yolumuza devam etmeliyiz. Son maça kadar savaşacağız ve umarım şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.