Maçın Ardından

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde bundan sonra kalan her maçın final havasında geçeceğini belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde bundan sonra kalan her maçın final havasında geçeceğini belirtti.



Palut, Spor Toto 1. Lig'de 4-0 kazandıkları Eskişehirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, ilk dakikalarda öne geçip sahada güzel mücadele ortaya koyduklarını söyledi.



Ligde son haftalara yaklaşıldığının altını çizen Palut, "Artık her maç çok önemli, her maç bir final havasında. Sadece bizim için değil Eskişehirspor için de bu durum aynı şekilde geçerli." dedi.



Palut, gelecek hafta oynayacakları Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını, deplasmanda güzel bir sonuç almaya çalışacaklarını kaydetti.



Eskişehirspor cephesi



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da ilk dakikalarda yedikleri golün kendilerine yakışmadığını belirtti.



Skorun 2-0'a kadar olan bölümünde mücadele eden bir takım olamadıklarını dile getiren Çapa, "Rakip gerçekten çok baskılı oynadı. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Çünkü bu sezon gerçekten çok iyi bir çıkış yakaladılar. Sadece sonuç olarak değil, sahadaki oyun olarak da çok iyi işler yapıyorlar. Ama bizim mücadelemiz çok eksikti, rakip kadar mücadele etmedik bu bir gerçek." diye konuştu.



Bu sezonun zor geçtiğini vurgulayan Çapa, şunları söyledi:



"Şu anda bulunduğumuz konum nedeniyle kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bizim bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalar asıl sezonu nerede bitireceğimizi belirleyecek. Bugün itibarıyla ilk altıda olan takımların hepsi ile oynamış olduk. Rakiplerimiz onlarla oynayacaklar, artı bize gelecekler. O açıdan özellikle son iki karşılaşmadan yeterince dersler çıkartıp bundan sonraki süreçte de önümüze bakmamız gerekiyor."

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başakşehir Stadında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Yoğun İlgi

Başakşehirli Taraftarlar, Fenerbahçe Kümeye Tezahüratında Bulundu

Fenerbahçe'nin Şilili Oyuncusu Mauricio Isla: Utanç Duymalıyız

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı