Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olacak.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, 16. sırada başladıkları haftada Kasımpaşa'yı yenip tehlikeli bölgeden çıkmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Maç içinde 31 orta yaptıklarını, ceza sahası içinde 8 önemli şut pozisyonu bulduklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:



"Sonuç alamamak bizim adımıza üzücü. Bu tutkulu taraftarımız, her zaman takımın yanında ve takımı ileriye taşıyan, takımın oyun anlamında da fark yaratmasını sağlayan taraftarımız, takımımızı her zaman destekliyor. Taraftarımızın bu devamlılığı sağlaması lazım. Taraftarlarımızın şuna inanmaları lazım, Göztepe sezon sonunda Süper Lig'e devam eden bir takım olacak."



"Kazanan Göztepe olarak burada olmak isterdik." diyen Tuna, "Bu bölgeden bir an önce çıkmak hepimizin arzusu. Hiç kimse endişe etmesin, ligin son maçında Göztepe Süper Lig'e devam eden bir Göztepe olacak." ifadelerini kullandı.



Mustafa Denizli: "Rakibimize cevap vermeye çalıştık"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Göztepe deplasmanının Türkiye'nin her takımı için en zor dış saha maçlarından biri olduğunu söyledi. Göztepe karşısında 1 puan aldıklarını ifade eden Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kötü bir seriyi ümit ediyorum ki geride bıraktık. Trabzonspor maçıyla dönüş sinyali verdik. Bugün futbol olarak özellikle ikinci yarıda bölüm bölüm iyi işler yapmaya çalıştık. Psikolojik olarak kazançlarımızdan bir tanesi gol yemememiz oldu. Göztepe ile oynayıp zorlanmamak mümkün değil. Rakibimize cevap vermeye çalıştık."



Denizli, futbolculuğu döneminde Altay formasıyla yıllarca Göztepe'ye rakip olduğunu hatırlatarak, kendi takımının yanı sıra hem Altay'ın hem de Göztepe'nin başarılı olmasını istediğini söyledi.



Çok zor bir lig mücadelesi yaşandığını kaydeden Denizli, "Kazanabilseydik yukarılara tırmanabilecektik. Önümüzdeki haftalar, bunu gerçekleştirmek için yeterli. Düşündüklerimizi gerçekleştirmek için sonuca giden oyunumuzu geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

