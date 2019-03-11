Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

27 dakika önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 yenildikleri maçta oyun disiplinini koruyamadıklarını söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 yenildikleri maçta oyun disiplinini koruyamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Korkmaz, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Maçın özeti, Muslera tuttu biz yedik. İlk yarı istediğimiz gibi oynamamıza rağmen ters bir gol yedik. Oyuncularıma, 'Oyun disiplini içinde kalıp, takım halinde oynarsak oyunu çeviririz.' dedim. Ancak kırılma anlarında Muslera'nın müthiş performansı vardı. Artık bu saatten sonra 1-0 ya da 5-0 olması bize puan getirmiyor. Dolayısıyla bu maçı unutacağız, tüm konsantrasyonumuzu Alanyaspor maçına vereceğiz." diye konuştu.

Korkmaz, maçtan önce Galatasaraylı taraftarların kendisine yönelik sevgi gösterileri hakkında ise "Açıkçası unutulacak bir adam değilim. Dolayısıyla onların ilgisini ve sevgisine teşekkür ediyorum. Her yerde bu ilgi ve alakayı görüyorum. Demek ki futbolcuyken doğru işler yapmışız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Galatasaray, Spor
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