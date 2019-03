Maçın Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu , kazanmak zorunda oldukları maçı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçını kaybetmenin ardından bu maçı kazanmanın çok önemli olacağını ifade ederek, "Geçen hafta kaybettikten sonra kendi sahamızdaki bu maç çok önem kazanmıştı. Morale ihtiyacımız vardı ve kazanmak zorunda olduğumuz karşılaşmayı kaybettik." dedi.Oyuncuların elinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Maçın başında oyuncularımız yapmaları gereken her şeyi yaptı ama son vuruşlarda doğru vuruşları yapıp bize lazım olan skoru yakalayamadık ve Trabzonspor'un attığı bir golle maçı kaybettik. 8 maçımız daha var. Üzgünüz ama umutsuz değiliz. Biz sonuna kadar ümidimizi taşıyacağız." diye konuştu."Son ana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"Hamzaoğlu, milli takım arasında daha çok çalışarak kalan 8 maça hazırlık yapacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu durum düzelinceye kadar devam edecek. Oyuncularıma da bir şey diyemiyorum daha fazla çalışıp ayağa kalkmamız lazım. Eksiklerimizin tespitlerini yapıyoruz ve buna yönelik çalışmalarımız olacak. Hem güç hem de oyun olarak daha iyisini yapmak zorundayız. Eğer bu ligde kalmak istiyorsak, son ana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."Taraftarların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:"Herkesten daha fazla destek bekliyoruz. Evet bugün kaybettik ama zor bir süreçten geçiyoruz. Erzurumspor taraftarı bu takıma nasıl destek verdiyse bundan sonra daha fazla destek versinler. Ne olursa olsun biz bu mücadelenin içinde birlikte olmaya devam edeceğiz."