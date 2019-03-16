Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Elbette ki bir puan arzuladığımız ve hedeflediğimiz puan değildi ama 10 kişi kaldıktan sonra da 'küçümsenmeyecek bir puan' diye görebiliriz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kalan Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Elbette ki bir puan arzuladığımız ve hedeflediğimiz puan değildi ama 10 kişi kaldıktan sonra da 'küçümsenmeyecek bir puan' diye görebiliriz." dedi.



Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kötü sayılabilecek bir oyunla başlandıklarını söyledi.



İlk yarıda rakiplerinin oyun ve atak üstünlüğünün bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "İlk yarı boyunca kalemizi savunurken zaman zaman zorlandık. İkinci yarı daha değişik oynadılar. 10 kişi kalana kadar ofansif anlamda da hamlelerimiz, ataklarımız ve gol pozisyonlarımız var." diye konuştu.



Kılıç, 10 kişi kaldıktan sonra daha savaşan, en azından kaybetmeyi istemeyen bir görüntü verdiklerini belirterek, "Oyuncularımız oyunun sonunu iyi getirdi. Elbette ki 1 puan arzuladığımız ve hedeflediğimiz puan değildi ama 10 kişi kaldıktan sonra da 'küçümsenmeyecek bir puan' diye görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Fırat Gül: "Rakibin 10 kişi kalmasıyla bazı planlarımız bozuldu"



İstanbulspor Antrenörü Fırat Gül ise maç öncesi hazırladıkları oyun planının büyük ölçüde sahada gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Biraz daha pozisyon istikrarına ihtiyacımız var. Bazı pozisyonları maçın geneline yaymamız gerekiyor. O konuda sıkıntı yaşadık. Aslında maç 11'e 11 başladığında her şey normal gibi gidiyordu ancak rakibin 10 kişi kalmasıyla bazı planlarımız bozuldu, rakibin savunma direnci arttı. Karşımızdaki rakip iç sahada ve seyircisi önünde oynadı. Golü bulabilirdik, olmadı."

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