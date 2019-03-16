Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında iyi oyunla Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiklerini söyledi.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında iyi oyunla Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiklerini söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hem iyi oynadık hem de kazandık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Sahamızda uzun zamandır kazanamıyorduk. Zor dönemi böyle güzel galibiyetlerle atlatacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ikinci yarısının başında Antalyasporlu futbolcu Amilton ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın arasında yaşanan diyaloğa ilişkin soru üzerine, "(Ne yaşandığını) Göremedim ama ona soracağım. Sergen, kolay kolay sinirlenmez bir şeye. Her oyuncunun rakip takıma ya da arkadaşlarına saygı göstermesi lazım. Ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğim." ifadesini kullandı.

Korkmaz, annesi vefat eden futbolcuları Serdar Özkan'a baş sağlığı diledi.

Murat Şahin: "Basit goller yedik"

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin ise Antalyasporlu futbolcu Amilton'un teknik direktör Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin hoş olmadığını dile getirdi.

"Futbolun içinde yenmek var yenilmek var ama bu tarz hareketlerin hoş olmadığını düşünüyoruz." diyen Şahin, "Hiç hoş olmadı. Hoca bu hareketten sonra kendini tutamadı. Rakip takım oyuncusunun yaptığı terbiyesizliktir. Maça gelince de üç bireysel hatadan goller yedik. Oyuna çok hakimiyetimizi kuramadık, basit goller yedik. İkinci yarının başında yediğimiz gol, maçı zor hale getirdi. 3-0'dan sonra da yine maça tutunmaya çalıştık. Maçın sonucunda yenildik. Maçtan önemli şeyler var." açıklamasını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:27 Kaynak: AA

Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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