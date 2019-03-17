Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

13 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına ilişkin, "Kazandığımız için mutluyuz. Milli maç arası bize çok iyi gelecek.

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Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçına ilişkin, "Kazandığımız için mutluyuz. Milli maç arası bize çok iyi gelecek." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının skor 2-0'a geldikten sonra oynadığı futbolu beğenmediğini söyledi.

Son dakikalarda zor anlar yaşadıklarını aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü 2-3 net pozisyon kazandı bunları skora yansıtabilselerdi maçı kaybedebilirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Son haftalardaki moral bozukluğu, hata yapmama duygusunu oluşturdu. Önemli olan burada alacağımız 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz. 37 puandayız. Milli maç arası bize çok iyi gelecek. Sakatlarımız geri dönecek. Milli maç arasından sonra daha iyi bir takım izlettireceğiz."

Bulut, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da bir kamp yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaplan: "Ankaragücü iyi yoldadır"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise iyi oynamalarına rağmen hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Şansız goller yediklerini dile getiren Kaplan, "Özellikle penaltıda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gidilmesi gerekiyordu. Ben penaltı olduğuna inanmıyorum. Maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk." diye konuştu.

Kaplan, sahada güzel bir oyun sergilediklerini anlatarak, "Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. Mağlup olacak bir oyun oynamadık. Hakem arkadaşımızın daha dikkatli olması lazımdı. Bundan sonraki maça bakacağız. Ankaragücü iyi yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA

Ankaragücü, Spor
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