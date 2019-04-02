Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, "Elimizden geldiğince gençlerle puan almaya çalışacağız." dedi.

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü İlhan Özer, "Elimizden geldiğince gençlerle puan almaya çalışacağız." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini tebrik etti.

Güzel bir karşılaşma olduğuna ve genç oyuncularla mücadele ettiklerine dikkat çeken Özer, "Lige verilen arada daha çok çalışma şansımız oldu. Bir türlü bu 9. dakikayı aşamıyoruz. Erken gol yiyoruz. Buna rağmen oyuncularımız oyunu bırakmadı. Pas yüzdesi iyiydi ve pozisyona da girdiler. Çalışmalarımız devam ediyor, 7 haftalık süreç var. Elimizden geldiğince gençlerle puan almaya çalışacağız." diye konuştu.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, bu tür maçlara hazırlanmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Karşılarında genç, kendilerini ifade etmeye çalışan, her şeylerini veren, bu mesleğin içinde olmak için canı gönülden mücadele eden oyuncuların bulunduğunu belirten Arın, "Ben maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadar tahmin etmemiştim. Onları tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Maç öncesi alttaki ateşi biraz daha fazla hissetmeye başlamıştık. Bu maçın kaçınılmazıydı bizim için galibiyet. İyi başlamıştık. İstediğimiz zamanda golü de bulduk ama sonrası istediğimiz gibi olmadı. Rakibin istediği gibi oldu. Bu maçtan çıkartacak dersler var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA

Spor
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