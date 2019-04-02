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Maçın Ardından

33 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım." dedi.

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Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 9 kişi tamamladıkları karşılaşmada oldukça zorlandıklarını belirterek, "Özellikle ikinci yarıda eksik kaldıktan sonra oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok şampiyonluk yaşamış biri olarak söylüyorum: Lafla, konuşarak şampiyon olunmaz. Şampiyonluk için mücadele etmeniz, acı çekmeniz lazım. Maçtan sonra çok eksik ve cezalımız olacak. Giresunspor ile deplasmanda oynayacağız. O maçta da ancak mücadele edersek kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hakem Çağdaş Altay'ın performansına da değinen Üzülmez, "Kırmızı kartlarda çok rahattı. Ancak penaltı pozisyonlarında bu kadar rahat karar vermedi. Şampiyonluğa oynayan bir takımın maçına daha tecrübeli hakemler atanabilir. Ama biz bunlara bakmadan çalışacağız ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz." yorumunu yaptı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak ise rakip eksik kaldıktan sonra maçı kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

Başkente puan almak için geldiklerini ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

"Mutlaka puan için Ankara'ya geldik. Gençlerbirliği liderlik mücadelesi veriyor. Bizde üst sıralarda ilk 6 içinde sezonu tamamlamak istiyoruz. Rakibimiz güzel bir golle öne geçti. Devre arasına böyle girdik. Oyuncularımıza soyunma odasında puan alır, yeneriz dedim. Gençlerbirliği eksik kalınca gol bulup kazanmamız lazımdı ancak rakibimiz eksik olmasına rağmen iyi direndi. Bundan sonra her maçı kazanmak için oynayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:25 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Boluspor, Spor
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