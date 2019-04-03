Son Dakika Haberleri: Maçın Ardından

Maçın Ardından

47 dakika önce

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynayacakları karşılaşmaları kazanarak ligi iyi bir noktada tamamlamak istediklerini söyledi.

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Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynayacakları karşılaşmaları kazanarak ligi iyi bir noktada tamamlamak istediklerini söyledi.

Palut, Spor Toto 1. Lig'de 3-1 kazandıkları Birevim Elazığspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin bitimine az bir süre kala puan kaybetmek istemediklerini belirtti.

Maçta skoru artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını ve konuk ekibe gol şansı vermediklerini ifade eden Palut, rakiplerinin maçta psikolojik olarak oyunda kaldığını ve kopmadığı kaydetti.

Palut, takımının maçı bitirebilme adına panik pas hataları yaptığını ve oyunlarını yansıtamadıklarını vurguladı.

Oyuncularına ve taraftarlara teşekkür eden Palut, "Şunu net şekilde söyleyebilirim. Takımımızın ritmi milli maç öncesi ritminin bir tık altındaydı. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve maç maç daha iyi pozisyona gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Birevim Elazığspor cephesi

Birevim Elazığspor Sportif Direktörü Mustafa Aksu ise Hatay'da planlarının puan almak olduğunu ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

Aksu, ilk yarıda oyunu dengelemeye çalıştıklarını ancak ikinci yarıda rakibin oyuna baskılı başladığını belirtti.

İkinci yarıda bireysel hatalar yaptıklarının altını çizen Aksu, "Üzgünüz buradan puan alamadık. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Bizimle aynı yarışın içerisinde olan rakiplerimizin puan kaybetmesi sadece bizim tesellimiz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:45 Kaynak: AA

Aksu, Hatayspor, Elazığspor, Spor
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